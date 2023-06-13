США передадуть Україні нову партію БМП Bradley та БТР Stryker — Пентагон

Сполучені Штати надають новий пакет військової допомоги для України на $325 млн. У нього увійшла бронетехніка та боєприпаси.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Усі поставки будуть здійснені із запасів армії США. До нового пакету увійшли:
- Ракети для комплексів ППО NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- Боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 15 БПМ Bradley;
- 15 БТР Stryker;
- ПТРК Javelin;
- Боєприпаси для ПТРК TOW;
- Протитанкові гранатомети АТ-4;
- Більше 22 млн патронів для стрілецької зброї та гранати;
- Снаряди для подолання перешкод;
- Засоби захищеного зв’язку;
- Запчастини та інше обладнання.
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