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США передадуть Україні нову партію БМП Bradley та БТР Stryker — Пентагон

13.06.2023

Сполучені Штати надають новий пакет військової допомоги для України на $325 млн. У нього увійшла бронетехніка та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Усі поставки будуть здійснені із запасів армії США. До нового пакету увійшли:

  • Ракети для комплексів ППО NASAMS;
  • ПЗРК Stinger;
  • Боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 15 БПМ Bradley;
  • 15 БТР Stryker;
  • ПТРК Javelin;
  • Боєприпаси для ПТРК TOW;
  • Протитанкові гранатомети АТ-4;
  • Більше 22 млн патронів для стрілецької зброї та гранати;
  • Снаряди для подолання перешкод;
  • Засоби захищеного зв’язку;
  • Запчастини та інше обладнання.

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