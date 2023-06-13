США передадуть Україні нову партію БМП Bradley та БТР Stryker — Пентагон

Сполучені Штати надають новий пакет військової допомоги для України на $325 млн. У нього увійшла бронетехніка та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Усі поставки будуть здійснені із запасів армії США. До нового пакету увійшли:

Ракети для комплексів ППО NASAMS;

ПЗРК Stinger;

Боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

15 БПМ Bradley;

15 БТР Stryker;

ПТРК Javelin;

Боєприпаси для ПТРК TOW;

Протитанкові гранатомети АТ-4;

Більше 22 млн патронів для стрілецької зброї та гранати;

Снаряди для подолання перешкод;

Засоби захищеного зв’язку;

Запчастини та інше обладнання.

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