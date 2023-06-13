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Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО

13.06.2023

Вільнюський муніципалітет приєднався до ініціативи підтримки вступу України до НАТО, тому з 7 по 11 липня у литовській столиці вивісять щонайменше 33 000 українських прапорів.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише LRT.

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«З початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб наша підтримка була помітна і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб та важливість цієї зустрічі у контексті світових політичних подій, розуміємо і можливість звернути ще більше уваги світу на становище в Україні та на її бажання стати членом альянсу», – сказав мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Як заявили в муніципалітеті, обрана кількість прапорів символічна, оскільки Україна могла б стати 33-м членом НАТО.

Мер закликав мешканців та адміністраторів багатоквартирних будинків взяти участь в акції. За його словами, жодних вкладень не потрібно – про все подбають організатори ініціативи.

У виданні нагадали, що саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Це перший саміт НАТО, який прийматиме Литва.

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