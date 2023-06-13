ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн

У вівторок, 13 червня, до Миколаєва з робочим візитом прибула делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців на чолі з головою саб-офі­су УВКБ ООН у спра­вах бі­жен­ців у м. Вінниці Мішель Аль­фа­ро, передає Amazing Ukraine.

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До складу делегації УВКБ ООН у спра­вах біженців увійшли спеціалісти з питань житла Анна Аріх та Андрій Шпак, спеціаліст з польових питань Володимир Мельник та радник з питань захисту Володимир Бєлєнький.

У рамках візиту відбулась зустріч з заступником начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександром Трайтлі, директором департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександром Корольовим, заступником директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Анастасією Тодоровою та керівником Миколаївського офісу UST – Ukraine Support Team Дмитром Тарасенком.

Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо забезпечення першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб та надання гуманітарної допомоги задля відновлення пошкодженого внаслідок російської агресії житла у вигляді будівельних матеріалів на суму 2,2 млн дол.

Вагоме місце в процесі бесіди посіло питання окремої допомоги тим районам Миколаївщини, які зазнали підтоплень внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Мішель Аль­фа­ро зауважила, що задля відбудови багатоповерхових житлових будинків, пошкоджених внаслідок російського терору, можливо залучити ресурси однієї з громадських організацій Японії.

Своєю чергою, Олександр Трайтлі подякував партнерам за організовану зустріч та висловив надію, що дана співпраця призведе до досягнення основної мети обох сторін – поліпшення якості життя населення регіону.