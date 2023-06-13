Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч

Уряд Латвії вирішив надати Україні гуманітарну допомогу на суму 450 тис. євро для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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Як зазначається, фінансування виділяється з державних коштів на непередбачені витрати. Загальні витрати на матеріальну допомогу попередньо становитимуть 433 119 євро, витрати на транспортування – ще 20 тис. євро.
Зокрема, планується відправити в Україну електрогенератори, компресори, насосну станцію, рятувальні жилети, спальні мішки, моторні насоси, водолазні рукавички, чоботи, квадроцикли та інше обладнання.
Гуманітарна допомога буде надана Державною пожежно-рятувальною службою, ковдри та гумові чоботи будуть видані з державних матеріальних резервів.
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