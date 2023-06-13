Благодійний концерт «ВОЛЯ» до Дня Конституції з Михайлом Грицканом та Катериною Бужинською

28 червня зустрічайте Михайла Грицкана та Катерину Бужинську у супроводі музичного гурту «Гранд» в Києві! Артисти вирішили зробити подарунок своїм прихильникам у цей святковий день – вхід за символічний донат у 200 гривень. Початок концерту о 18:00, місце зустрічі – КВЦ “Парковий”. Концерт відбудеться в рамках Всеукраїнського туру «ВОЛЯ». Підіймаємо дух нації, підтримуємо ЗСУ!

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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24 травня стартував Всеукраїнський благодійний тур «ВОЛЯ» Народної артистки України Катерини Бужинської та Заслуженого артиста України Михайла Грицкана. З аншлагами пройшли концерти у восьми містах України – Хмельницький, Вінниця, Чернівці, Коломия, Львів, Трускавець, Івано-Франківськ, Черкаси. В рамках туру вже відбулись спільні концерти Михайла Грицкана та Катерини Бужинської в Європі. Під час кожного концерту проходив благодійний аукціон, всі кошти від якого в повному обсязі передаються на потреби ЗСУ (на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46 десантно-штурмову бригаду, на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини).

«Не шкодуйте своїх грошей для наших захисників в той час, коли вони не шкодують свого життя» – слова Катерини Бужинської під час проведення благодійного аукціону.

Також на кожному концерті генеральний партнер туру телеканал Ukraine World News дарує сертифікати на безкоштовний відпочинок в таборі Junior Star діткам, які потребують допомоги та підтримки. На сьогодні з концертів за участю Михайла Грицкана та Катерини Бужинської було спрямовано на допомогу України понад мільйон гривень.

“Ми, українці, здивували світ. Для нас головне – не зібрати мільйон, а головне – відчути, що кожна гривня наближає перемогу.» – так Михайло Грицкан пояснює, що мотивує всю країну допомагати.

І це тільки початок туру. Артисти з концертами в червні відвідають Рим, Відень, Прагу. Заплановані також концерти в Канаді. В Україні концерти пройдуть в Одесі та Києві. І вже восени відбудеться друга велика частина всеукраїнського благодійного туру «ВОЛЯ» іншими регіонами країни. Наближаємо нашу Перемогу піснею.

Цей концерт продовжує серію благодійних подій від «Квартал-Концерту» у КВЦ «Парковий». А частина прибутку, як і від кожного концерту, буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України». Технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». Квитки на сайті «Квартал-Концерту» та інших квиткових операторів.

Івент відбудеться у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 1-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

Всеукраїнський благодійний тур «ВОЛЯ» відбувається за підтримки генерального партнера – телеканалу Ukraine World News. Партнерами проєкту також виступили радіо “П’ятниця”, мережа автозаправних станцій Stels та квитковий сервіс і організатори “Квартал-Концерт”.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

ЩО: Благодійний концерт «ВОЛЯ» до Дня Конституції з Михайлом Грицканом та Катериною Бужинською

ДЕ: Київ, КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16А)

КОЛИ: 28 червня, початок о 18:00

КВИТКИ: https://bit.ly/buzhynska-ta-gryczkan-ukrayina-cze-ty