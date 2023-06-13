14 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 14 червня

Сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові. Його започаткували у 2005 році на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я. Свято покликане привернути увагу до донорів та подякувати їм.

Також сьогодні Міжнародний день блогера. Вперше його вирішили відзначати у 2004 році. Рішення про те, що блогерам потрібен свій день, ухвалили півсотні любителів ведення інтернет-щоденників з понад 40 країн світу.

В Афганістані відзначають День матері.

У Литві — День трауру та надії.

У Латвії — День пам’яті жертв комуністичного терору.

В Естонії — День жалоби і пам’яті.

У Вірменії — День пам’яті жертв радянських репресій.

В Малаві — День свободи.

В США — День прапора.

Яке релігійне свято 14 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять мученика Юстина, одного з перших християнських апологетів

Юстин народився у 100 році у Палестині. В юності спілкувався з багатьма вчителями та філософами у спробі зрозуміти, що є Бог. Зрештою на нього справили велике враження розповіді старого християнина.

Юстин навернувся у християнство, сам став філософом і почав мандрував світом, несучи людям своє учення.

У Римі Юстин започаткував свою школу. За правління Марка Аврелія на нього донесли владі. Юстина судили і відрубали голову.

День ангела 14 червня

Іменини в цей день святкують Валерій, Василь, Віра, Гаврило, Денис, Павло.

Які історичні події стались 14 червня

325 — у місті Нікея (Мала Азія, територія сучасної Туреччини) відкрився перший Вселенський собор в історії християнства.

1775 — створена армія США.

1777 — Другий континентальний конгрес ухвалив зоряно-смугастий прапор США.

1783 — в Криму на західному березі Південної бухти закладено перші кам’яні споруди майбутнього міста Севастополь.

1834 — американець Ісаак Фішер-молодший запатентував наждачний папір.

1847 — німецький вчений Роберт Бунзен винайшов перший лабораторний пальник, в якому можна було регулювати розмір полум’я.

1919 — англійські пілоти Джон Вільям Алкок і лейтенант Артур Браун першими здійснив безпосадковий переліт через Атлантику. Вони вилетіли з аеропорту Сент-Джонс у Ньюфаундленді (Канада) та приземлились в Кліфдені (Ірландія).

1940 — війська вермахту зайняли Париж.

1985 — у Шенгені (Люксембург) п’ять європейських держав підписали Шенгенську угоду про спрощення паспортно-візового контролю на кордонах.

1995 — чеченські бійці на чолі з Шамілем Басаєвим захопили лікарню у російському місті Будьоновську, щоб змусити рф припинити війну в Чечні та розпочати переговори.

1997 — на аукціоні у Нью-Йорку за $685 тис. продали перше видання книги коміксів «Бетмен» 1939 року.

2014 — терористи з «лднр» біля Луганського аеропорту бойовики збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули всі 49 військових, які були на борту.

Хто народився 14 червня

1736 — Шарль Кулон, французький фізик, творець основного закону електростатики.

1811 — Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця.

1868 — Карл Ландштайнер, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії у галузі медицини і фізіології 1930 року.

1882 — Йон Антонеску, румунський військовий і державний діяч, диктатор Румунії (1940—1944).

1891 — Євген Коновалець, полковник армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, голова Проводу Українських Націоналістів.

1928 — Че Гевара, латиноамериканський революціонер, один з лідерів Кубинської революції 1959 року.

1946 — Дональд Трамп, американський бізнесмен, мільярдер, політик, 45-й президент США (2017—2021).

1969 — Штеффі Граф, німецька тенісистка, олімпійська чемпіонка (1988), переможниця 22 турнірів Великого шолома в одиночному розряді.

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