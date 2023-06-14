Російські загарбники атакували Одесу чотирма «Калібрами» з моря: фото наслідків

В ніч на 14 червня росіяни атакували Одесу чотирма «Калібрами» з корабля в Чорному морі.

Про це повідомили в ОК «Південь».

Ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж, почалася пожежа. Три співробітники складу загинули, сім отримали поранення.

Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Пошкоджені також бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, там ще шість людей отримали поранення.

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