Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 14 червня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 680 окупантів, 15 БПЛА та 13 крилатих ракет.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 14 червня орієнтовно склали:
особового складу — близько 217330 (+680) осіб ліквідовано,
танків — 3943 (+8) од,
бойових броньованих машин — 7653 (+11) од,
артилерійських систем — 3783 (+17) од,
РСЗВ — 603 (+2) од,
засоби ППО — 364 (+1) од,
літаків — 314 (+0) од,
гелікоптерів — 300 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3324 (+15),
крилаті ракети — 1196 (+13),
кораблі /катери — 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 6482 (+9) од,
спеціальна техніка — 516 (+5).
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