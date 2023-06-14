Ракетна атака на Кривий Ріг: кількість загиблих збільшилася до 12

Станом на 14 червня у Кривому Розі через ракетну атаку росіян, яка відбулася 13 червня, загинула ще одна людина. Від отриманих опіків помер у лікарні 67-річний чоловік.

Про це повідомив Олександр Вілкул, очільник Ради оборони міста.

Роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються. Постраждалим надають необхідну допомогу, на місці працюють усі служби, 40 бригад комунальників.

За даними МВС, лише в одному будинку знищено 80 квартир, в яких зареєстровані 105 людей. Пошкодження отримали 68 будівель, серед них і навчальні заклади.

Нагадаємо, в ніч проти 13 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі. За даними ОВА, під вогонь противника потрапили житлова пʼятиповерхівка, приватні підприємства і кілька інших обʼєктів.

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