Колишнього суддю Миколу Чауса засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У середу, 14 червня, колегія Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу. Він отримав 10 років в’язниці з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком три роки.

Як повідомляє Центр протидії корупції, Чауса затримали одразу в залі суду. Водночас вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Справа Чауса: що відомо

У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні хабаря у $150 тис. Його зловили, коли він закопував гроші у двох скляних банках у дворі власного будинку.

Заарештувати Чауса не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл — він утік до Молдови. Колишнього суддю оголосили у національний, а потім — у міжнародний розшук.

У квітні 2021 року Чауса викрали у Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію до України. Низка ЗМІ опублікувала розслідування про те, що до викрадення можуть бути причетні люди, пов’язані з українськими спецслужбами.

30 липня Чаус знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва, а в НАБУ намагалися їй завадити та вимагали передати екссуддю їм, заявляючи, що він перебуває під слідством бюро. У СБУ відповіли, що не викрадали Чауса, а діяли у межах закону та своїх повноважень.

3 серпня в НАБУ заявили про затримання Чауса у лікарні Феофанія (до цього він був під захистом СБУ). Йому вручили клопотання про запобіжний захід. 4 серпня ВАКС відправив екссуддю під цілодобовий домашній арешт, зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

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