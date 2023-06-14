Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати в Україні

Якщо ви вирішили обміняти старі купюри доларів на гривні готуйтеся, що обмінник може їх не прийняти або купити з дисконтом. Останнім часом українці дедалі частіше жаліються на такі випадки. Стосується це не лише пошкоджених банкнот, а й цілих, але випущених, наприклад, кількадесят років тому.

Додатковим ударом для власників готівкової валюти стало й те, що найбільший український банк — Приватбанк — припинив приймати готівкові долари через термінали самообслуговування. Раніше ці термінали були останнім шансом здати застарілі банкноти, які не приймали в банках або обмінниках.

Chas News розповідає, чому в Україні важко продати старі долари та як це зробити без втрат.

Чи дійсні долари 1996 року випуску

Згідно з постановою Нацбанку №502, комерційні та державні банки зобов’язані приймати долари старого зразка, 1996 року випуску. Ви можете звернутись до банку із цілою стодоларовою купюрою 1996 року випуску, банк повинен обміняти таку на купюру на рівноцінну 2009 року випуску.

Зокрема, банки повинні обмінювати долари з незначними ушкодженнями на нові. За такий обмін потрібно заплатити встановлену банком комісію. Банк може відправити банкноти на експертизу, яка може тривати досить довго.

Насправді, на жаль, обмін може відбуватися по-різному. Касир може без проблем його здійснити, може відправити на перевірку і лише після цього обміняти гроші за встановлену банком комісію. Справа в тому, що діяльність касира регламентується не лише НБУ, а й внутрішніми приписами банку. Відмовити в цій операції жоден банк не має права, хоча деякі касири це роблять.

Обмін старих доларів: які приймають та які можуть бути проблеми

У банкнотах, випущених після 1996 року, використовувалися нові технології захисту. Тому касири в банках іноді не можуть відрізнити підробки 1996 року від справжніх доларів і не хочуть ризикувати.

У різних банках України обмінювати можуть доларові купюри з різноманітними ушкодженнями:

розірвані та склеєні, сильно зношені,

обпалені або пропалені, зі зміною кольору купюри,

якщо не збереглися ознаки платіжності (немає захисної стрічки, різні написи та сліди фарби / жиру тощо нанесені на ознаки платіжності банкноти).

Деякі долари можуть відправляти на перевірку та обмін за кордон, де розташований банк-кореспондент. Ця процедура може тривати досить довго та обійдеться від 10 до 50% від номіналу залежно від ступеня ушкодження купюр.

Після затвердження Кабміном 2021 року стратегічних напрямів протидії відмиванню коштів на період до 2023-го перевіряють не лише справжність купюри, а і її історію.

Мета таких перевірок — переконатися, що ця банкнота не була залучена в якихось підозрілих угодах, як то наркоторгівля, торгівля зброєю тощо. Найбільше викликають купюри з проколами, дивними плямами чи надривами. Такі купюри банки зобов’язані відправити до банку-кореспондента, який є її іноземним партнером та допомагає у реалізації валюти.