СБУ викрила компанію, яка продавала підсанкційному «Росатому» обладнання для будівництва АЕС (фото)

Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу санкцій проти росії, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це підприємство розробляє, виготовляє і постачає трубопровідну арматуру для атомних електростанцій. До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у Москві.

Основним замовником була російська державна корпорація «Росатом», яка використовує трубопровідну арматуру з України для будівництва енергоблоків на пʼяти АЕС у різних країнах світу.

Київське конструкторське бюро продовжило працювати з росією навіть після початку повномасштабної війни, заборони вивезення товарів на митну територію рф і введення санкцій проти «Росатому». Підконтрольні зарубіжні фірми були фіктивними замовниками української продукції.

В СБУ проілюстрували цю схему:

При виїзді з України товар переоформлювали на підконтрольні «Росатому» компанії і він відправлявся до нових місць призначення. Представники «Росатому» сертифікували онлайн трубопровідну арматуру, виготовлену в Києві.

Від початку повномасштабного вторгнення росії ділки здійснили 16 експортних операцій для рф на суму майже 42 млн грн.

СБУ повідомила гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд вирішив тримати їх під вартою без права внесення застави. Обом загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила львів’янина, який в обхід санкцій постачав «Роллс-Ройси» та «Майбахи» до рф.

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