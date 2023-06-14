На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів – ДСНС

Рівень підтоплення у Херсонській області, після підриву Каховської ГЕС, продовжує спадати – на Дніпрі у створі поста “Херсон” впав вже до 2,35 м. Досі затоплено 45 населених пунктів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.
Читай також: У Польщі видали «Словник війни» Остапа Сливинського
“Станом на 08:00 14 червня на річці Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 2,35 м”, – ідеться у повідомленні.
Підтопленими в Херсонській області, як повідомляється, залишаються 28 населених пунктів (3 103 будинки) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
Всього у Херсонській області, як зазначається, евакуйовано 2 тис. 779 осіб (у тому числі 300 дітей та 77 маломобільних осіб). Врятовано 714 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 378 особам.
- В Олешках під водою опинився унікальний будинок-музей Поліни Райко
- Росія зруйнувала щонайменше 571 українську бібліотеку
- Черговий обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисників
- Україна до кінця 2024 року отримає ще пʼять батарей Patriot
- На Подолі з’явився новий мурал, присвячений волонтерам
- Верховний суд Нідерландів постановив повернути “скіфське золото” Україні
- Україна отримає від Світового банку $10 мільйонів гранту на відновлення медичної сфери
- Українські сили досягли локальних успіхів у Запорізькій області – ISW
- Міжнародні партнери надали українським водоканалам допомоги на понад $170 мільйонів
- Евакуйовані мешканці Херсонщини можуть знайти житло через програму “Прихисток”