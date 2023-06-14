На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів – ДСНС

Рівень підтоплення у Херсонській області, після підриву Каховської ГЕС, продовжує спадати – на Дніпрі у створі поста “Херсон” впав вже до 2,35 м. Досі затоплено 45 населених пунктів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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“Станом на 08:00 14 червня на річці Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 2,35 м”, – ідеться у повідомленні.

Підтопленими в Херсонській області, як повідомляється, залишаються 28 населених пунктів (3 103 будинки) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Всього у Херсонській області, як зазначається, евакуйовано 2 тис. 779 осіб (у тому числі 300 дітей та 77 маломобільних осіб). Врятовано 714 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 378 особам.