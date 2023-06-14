В Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру — МОЗ

Станом на 14 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Інформацію про спалах захворюваності у відомстві назвали фейком

Результати досліджень зразків, взятих як з об’єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, — негативні.

За даними МОЗ, сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж русла та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Дослідження проводяться щоденно.

«Однак медична система готується до будь-яких сценаріїв. Наразі вже визначено три лікарні: на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб. В медзакладах розгорнуті додаткові інфекційні ліжка та забезпечена наявність усіх необхідних ліків», — йдеться у повідомленні.

Наразі у поверхневих водоймах зафіксовано перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм, наголосили у МОЗ.

У відомстві також додали, що в постраждалих областях сформували запас таблеток для дезінфекції питної води. Їх має вистачити щонайменше на кілька місяців. У наявності також діагностичні засоби тести (ПЛР та швидкі) для діагностики холери.

Нагадаємо, 13 червня начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко під час брифінгу в Military Media Center розповів, що на Херсонщині вода забруднена небезпечними речовинами, через що з’явилася холера та кишкова паличка.

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