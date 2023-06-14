В Україні поранили найближчого соратника Кадирова Адама Делімханова

В окупованому Приморську Запорізької області під обстріл ЗСУ потрапив кортеж російського депутата госдуми Адама Делімханова, правої руки глави Чечні Рамзана Кадирова.

Спочатку журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов 14 червня опублікував у Facebook пост, в якому повідомив, що Деліханова було ліквідовано.

За його словами, «задвохсотили» Делімханова в Приморську бійці групи СЗГ «Бандерлоги» разом із групою Горизонт. Кортеж поплічників Кадирова рухався на позашляховиках і внаслідок них успішно відпрацювала українська артилерія.

Сазонов написав, що разом з Делімхановим загинуло ще близько 200 осіб особового складу, серед них були інші наближені до Кадирова особи.

«Попередньо поранених не було, а за пів години на місце прибули аж 12 вертольотів, щоб секретно та оперативно вивезти тіла», — зазначив він.

Однак російський канал «Звезда» з посиланням на російську госдуму інформацію про смерть «правої руки Кадирова» спростував, зауваживши, що Делімханов поранений внаслідок ракетного удару по штабу російської армії

Згодом в телеграм-каналах російських військкорів поширилася інформація про удар збройних сил України із застосуванням РСЗВ HIMARS, внаслідок якого загинуло багато військовослужбовців армії рф. Це сталося в районі Кремінної (тимчасово окупована територія України, ЛНР — Прим. Ред.).

«Справа була під Кремінною, трагічний інцидент стався в одній з дивізій, що збиралися піти в наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці і чекали, коли командир дивізії слово своє мотивує мовить. Але замість нього своє слово сказали РСЗВ HIMARS і артилерія противника. На Південнодонецькому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше, ніж від злочинної дурості командира дивізії», — пише один із російських пабліків.

Адам Делімханов: що про нього відомо

У 2006 та 2007 роках Делімханов був заступником голови уряду Чечні, депутатом Державної думи Російської Федерації V та VI скликань. Він — член партії «Єдина Росія». У Держдумі VII скликання — член комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції.

За часів боротьби за незалежність Ічкерії був особистим водієм польового командира Салмана Радуєва. З початком Другої Чеченської війни у 1999 році перейшов на бік федеральних сил. Депутат Держдуми є двоюрідним братом голові Чечні.

Нагадаємо, у січні Служба безпеки України повідомила Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво щодо зміни меж території та державного кордону України) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України).

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