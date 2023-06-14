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Український фільм “Памфір” з’явиться на Netflix

14.06.2023

На Netflix з’явиться український фільм “Памфір” режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. З 22 червня 2023 року цей фільм можна буде переглянути легально.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Gazeta.ua

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У стрічці оповідається про чоловіка на ім’я Памфір. Він шукає можливість зробити життя своєї родини кращим. Його син потрапляє у халепу і батько змушений спокутувати його провину. Перед ним стоїть вибір – зробити це чесним способом або кримінальним шляхом.

“Памфір” є фільмом спільного виробництва України, Франції, Польщі та Чилі. У головних ролях Олександр ЯцентюкСтаніслав Потяк та Соломія Кирилова, для яких це перші значущі роботи.

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