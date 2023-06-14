Кабмін спрямував Агентству відновлення майже 18 млрд грн

Уряд спрямував Агентству відновлення залишки коштів у сумі 17,9 млрд грн, які надійшли від Європейського інвестиційного банку, на нову програму з відбудови української інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Доручено Міністерству фінансів разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством освіти і науки спрямувати залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися за рахунок надходжень від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційних проєктів на нову бюджетну програму «Розвиток та відновлення інфраструктури» у сумі 17 млрд 908 млн грн (видатки розвитку)», – зазначив постпред уряду.

Мельничук уточнив, що затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку та відновлення інфраструктури.

Він визначає механізм використання коштів за новою бюджетною програмою «Розвиток та відновлення інфраструктури», що спрямовуються Агентству відновлення для реалізації проєктів з відбудови.