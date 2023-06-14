Союзники по НАТО тиснуть на Байдена, щоб прискорити членство України — The NYT

Деякі країни НАТО тиснуть на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав швидший шлях України до членства.

Про це повідомляє The NYT.

Близько 10 років Байден не проявляв чіткої позиції щодо того, коли України зможе вступити в Альянс. Однак зараз багато союзників, зокрема, з країн, які межують з росією, хочуть показати тверду підтримку українського членства перед липневим самітом НАТО.

За словами джерел в адміністрації Байдена, деякі держави прагнуть, аби Київ отримав чіткий графік для вступу в Альянс після завершення війни. За словами одного американського високопосадовця, питання про членство України стало «виснажливою дискусією» як в Європі, так і в адміністрації Байдена.

Повністю вагання президента США поділяє тільки Німеччина. Хоча інші союзники також мають деякі сумніви щодо приєднання України до НАТО. Як зазначає видання, адміністрація Байдена буде вимушена вказати більш конкретний шлях для Києва, навіть якщо дата вступу в Альянс не може бути визначена.

Під час зустрічі Байдена та генсека НАТО Столтенберга, повідомляє The NYT, останній запропонував президенту компромісне рішення, за яким Україні не доведеться в майбутньому проходити стандартну процедуру претендентів на членство.

Також у США обговорюють можливість встановити перед Україною зобов’язання за так званою «ізраїльською моделлю». Вона передбачає 10-річні зобов’язання у сфері безпеки, враховуючи надання зброї та боєприпасів. Але це не ті гарантії безпеки, про які багато місяців говорить українське керівництво.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.