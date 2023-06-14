Очільник МАГАТЕ Гроссі відклав поїздку на ЗАЕС із міркувань безпеки

Голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію через можливі ризики.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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Очікувалося, що Гроссі відвідає ЗАЕС 14 червня після переговорів, які він мав у Києві напередодні. Однак дипломатичне джерело, на яке посилається агентство Reuters, повідомило, що візит буде відкладений “на кілька годин”.
“Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати”, – сказав неназваний високопоставлений український урядовець виданню. Натомість чиновник не повідомив, коли саме Гроссі прибуде на ЗАЕС.
Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС
6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.
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