Reuters: голова МАГАТЕ відклав поїздку на Запорізьку АЕС з міркувань безпеки

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав візит на окуповану росіянами Запорізьку АЕС з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого українського урядовця.

Очікувалось, що Гроссі прибуде на об’єкт в середу, але візит відклали. Росіяни ж повідомляють, що голова МАГАТЕ відвідає ЗАЕС у четвер. В організації хочуть перевірити рівень води у ставку-охолоджувачі на станції після підриву Каховської ГЕС.

Раніше, коментуючи ситуацію на ЗАЕС, Гроссі заявляв, що безпосередньої небезпеки зараз немає, але це «серйозна ситуація». Візит на станцію мав допомогти точніше оцінити ризики.

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