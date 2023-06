Українська артилерія за 30 секунд знищила три російські установки «Мста-С» (відео)

Українська високоточна артилерія за 30 секунд знищила три російські установки «Мста-С» та їхні екіпажі і пошкодила ще одну.

Про це у Twitter повідомив журналіст німецького Bild Джуліан Рьопке.

Ukrainian precision artillery kills three Msta-S and their crews within 30 seconds, damages another one.

And they seriously think they can cope with these losses … pic.twitter.com/dAaTUpTIsP

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 14, 2023

За його словами, ще дві гаубиці «Мста-С» були знищені в той же день на півдні Донеччини.

And here, another two Msta-S bite the dust in southern Donetsk oblast, making it 5 destroyed within 24 hours. This is the backbone of Russia’s modern(!) mobile artillery defense. pic.twitter.com/W51WWaR17q

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 14, 2023

