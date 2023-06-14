Лукашенко заявив, що в Білорусь почала надходити ядерна зброя з росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його держава почала отримувати тактичну ядерну зброю з Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам.

«У нас ракети та бомби, ми отримали від росії. Бомба втричі потужніша, ніж Хіросіма та Нагасакі», — сказав Лукашенко.

Він зазначив, що Білорусь отримала ще не всю ядерну зброю від рф. Раніше він закликав інші країни налагоджувати тісні зв’язки рф, щоб теж отримати такі засоби.

Нагадаємо, 25 березня володимир путін заявив, що росія уклала угоду з Білоруссю про розміщення на її території тактичної ядерної зброї у відповідь на постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

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