У лавах ЗСУ викрили зрадника, який збирав для ворога дані про контрнаступ

СБУ затримала в лавах ЗСУ російського шпигуна, який хотів «злити» окупантам напрямки українського контрнаступу.

Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який вступив до лав ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області.

Минулого року зрадника завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Для нього фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті.

Перед початком контрнаступу ЗСУ військовий отримав завдання з’ясувати дату початку і основні напрямки українських ударів. Також він намагався передати маршрути перевезення іноземного озброєння та встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

СБУ своєчасно викрила російського агента і затримала під час виконання ворожого завдання. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нещодавно СБУ затримала на Дніпропетровщині агента фсб, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

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