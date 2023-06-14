Очільник МОН Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні. Для цього вже зроблено перші кроки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки по Одесі зазнали пошкоджень два заклади вищої освіти, а також Музей цікавої науки.

“Частково приміщення вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України”, – написав міністр.

Він зазначив, що це вже другий зруйнований окупантами музей науки в Україні. Перший було розташовано в Маріуполі. До повномасштабного вторгнення РФ таких музеїв було 5.

“Але ми обов’язково все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Вже зроблені перші кроки, і незабаром матимемо музей науки, що “подорожує” Україною. Докладніше про це розповімо з партнерами згодом”, – наголосив Лісовий.