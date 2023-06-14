Очільник МОН Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий оголосив про намір створити мережу музеїв науки в Україні. Для цього вже зроблено перші кроки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
Читай також: Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро
За його словами, внаслідок ворожої атаки по Одесі зазнали пошкоджень два заклади вищої освіти, а також Музей цікавої науки.
“Частково приміщення вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України”, – написав міністр.
Він зазначив, що це вже другий зруйнований окупантами музей науки в Україні. Перший було розташовано в Маріуполі. До повномасштабного вторгнення РФ таких музеїв було 5.
“Але ми обов’язково все відновимо. У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Вже зроблені перші кроки, і незабаром матимемо музей науки, що “подорожує” Україною. Докладніше про це розповімо з партнерами згодом”, – наголосив Лісовий.
- Черговий обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисників
- На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів – ДСНС
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО
- Привітання з Днем батька 2023: вірші та картинки
- Україна отримає ще 100 мільйонів євро на відновлення від ЄІБ
- Україна до кінця 2024 року отримає ще пʼять батарей Patriot
- На Подолі з’явився новий мурал, присвячений волонтерам
- Верховний суд Нідерландів постановив повернути “скіфське золото” Україні
- Україна отримає від Світового банку $10 мільйонів гранту на відновлення медичної сфери