У Мелітополі стався вибух на залізниці, якою окупанти перевозять награбоване

На залізниці в Мелітополі 13 червня стався вибух, коли окупанти вивозили по ній награбоване.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Через Мелітополь росіяни везуть привласнене майно з прифронтових населених пунктів в бік Криму або Новоазовська. 13 червня під час вибуху постраждала ділянка залізниці, якою рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою залізною рудою.

Внаслідок цього п’ять вагонів зійшли з рейок, 50 метрів колії отримали пошкодження.

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