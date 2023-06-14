В Україні з’явиться реєстр постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував створення реєстру усіх, хто постраждав від руйнування Каховської ГЕС, з метою напрацювання механізму компенсацій.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
Читай також: Рада схвалила рішення РНБО щодо санкцій проти Ірану на 50 років
“Маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів і компенсацій. Також на доручення президента України Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування”, — наголосив прем’єр-міністр.
За його словами, будуть проаналізовані потреби кожної громади у воді та напрацьовані швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання.
Також зазначається, що під час рятувальної операції евакуювали понад 2,7 тис. людей, розгорнули 13 евакуаційних пунктів, залучили до робіт понад 2 тис. рятувальників та 260 одиниць техніки.
Підтопленими залишаються понад 4300 будівель. Проте, загальна площа затопленої території зменшилася майже вдвічі, рівень води буде знижуватися до природних значень ще орієнтовно протягом двох тижнів.
- Черговий обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисників
- На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів – ДСНС
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО
- Привітання з Днем батька 2023: вірші та картинки
- Україна отримає ще 100 мільйонів євро на відновлення від ЄІБ
- Україна до кінця 2024 року отримає ще пʼять батарей Patriot
- На Подолі з’явився новий мурал, присвячений волонтерам
- Верховний суд Нідерландів постановив повернути “скіфське золото” Україні
- Україна отримає від Світового банку $10 мільйонів гранту на відновлення медичної сфери