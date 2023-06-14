В Україні з’явиться реєстр постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував створення реєстру усіх, хто постраждав від руйнування Каховської ГЕС, з метою напрацювання механізму компенсацій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

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“Маємо оперативно створити реєстр постраждалих громад, аби розуміти потреби кожного та мати основу для виділення коштів і компенсацій. Також на доручення президента України Володимира Зеленського швидко напрацьовуємо механізм компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування”, — наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, будуть проаналізовані потреби кожної громади у воді та напрацьовані швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання.

Також зазначається, що під час рятувальної операції евакуювали понад 2,7 тис. людей, розгорнули 13 евакуаційних пунктів, залучили до робіт понад 2 тис. рятувальників та 260 одиниць техніки.

Підтопленими залишаються понад 4300 будівель. Проте, загальна площа затопленої території зменшилася майже вдвічі, рівень води буде знижуватися до природних значень ще орієнтовно протягом двох тижнів.