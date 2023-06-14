15 червня повз Землю пролетить великий астероїд: в NASA пояснили, у чому небезпека

У четвер, 15 червня 2023 року, поблизу Землі пролетить астероїд 2020 DB5. Його довжина — 488 м.

Такі дані наводить Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA).

Швидкість руху астероїда дорівнює 34 272 км/год. Він наблизиться до Землі на відстань близько 4,3 млн км.

За класифікацією NASA такі показники утворюють потенційну небезпеку для нашої планети.

Адже якщо об’єкт наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, він вважається «потенційно небезпечним».

Зазначимо, що у понеділок, 12 червня, за даними NASA, повз Землю вже пролетів подібний астероїд 88453 (1994 XD).