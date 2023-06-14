Німеччина вважає росію найбільшою загрозою своїй безпеці

Німеччина назвала росію головною загрозою своїй безпеці та хоче розвивати партнерські відносини із Китаєм.

Про це йдеться у першій стратегії національної безпеки країни, яку опублікували 14 червня, повідомляє Bloomberg.

«Нинішня росія є найбільш серйозною загрозою миру та безпеці у євроатлантичному регіоні», — зазначають в документі.

Що стосується Китаю, Німеччина вважає, що «елементи суперництва та конкуренції посилились за останні роки». Однак Берлін все ще вважає Пекін партнером.

Нагадаємо, 12 червня у Німеччині розпочались навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які є наймасштабнішими в історії Альянсу.

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