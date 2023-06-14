Данія планує у серпні розпочати навчання українських пілотів на F-16

Ймовірно, що цього літа, у серпні українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
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За даними джерел агентства, пізніше цього тижня Данія запропонує конкретну дату початку навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Пропозицію розпочати навчання оголосить виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на зустрічі з оборони України у форматі “Рамштайн”. Очікується, що тренування розпочнуться у серпні.
Зазначимо, що союзники по НАТО – Нідерланди та Данія – очолюють міжнародну коаліцію з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 Україні. Раніше Нідерланди заявляли, що мають намір розпочати навчання українських пілотів “якомога швидше”, водночас не уточнили, коли таке навчання може розпочатися.
Своєю чергою, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що українські пілоти можуть розпочати навчання вже цього літа. Також вона зазначила, що мета полягатиме в тому, щоб навчальну програму було повністю запущено протягом шести місяців. Данія, де є авіасимулятори, є можливим місцем проведення тренувань.
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