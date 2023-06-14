Кількість вимушено переміщених осіб у світі сягнула рекордного рівня

Кількість вимушено переселених людей у світі сягнула рекордних 110 млн осіб за рахунок бойових дій в Україні та Судані.

Про це повідомили в ООН, пише Reuters.

Збільшення кількості біженців на 19 млн у 2022 році вважається найбільшим стрибком за всю історію спостережень. Протягом близько 20 років до конфлікту в Сирії глобальний рівень вимушено переміщених осіб був стабільним та складав близько 40 млн людей. Але з 2011 року він постійно зростає.

Із загальної кількості біженців близько половини прибули із Сирії, України та Афганістану.

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