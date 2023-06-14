Україна просить держави подбати про відсутність їхніх громадян на окупованих територіях

У звʼязку з напруженою ситуацією на лінії зіткнення іноземні держави просять подбати про відсутність їхніх громадян на окупованих територіях України.

Про це повідомила Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Про поїздки дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови. Бо окупанти використають ваших громадян в якості живого щита або сакральних жертв», — наголосила міністр.

За деталями можна звернутися до МЗС або Мінреінтеграції.

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