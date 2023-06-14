У Києві в укриття замовили 300 барабанів за майже 900 тис. грн

Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації у Києві замовило музичні інструменти для «психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог».

Про це йдеться на сайті електронних закупівель Prozorro.

Сума, витрачена на інструменти, складає 882 тис. грн. Згідно з тендерною документацією, мова про 306 барабанів та 153 комплектів молоточків для них.

Також міська влада виділить 300 млн грн на встановлення модульних бетонних укриттів у Києві.

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