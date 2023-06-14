15 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 15 червня

Сьогодні — День захисту літніх людей. В ООН його започаткували у 2011 році, а офіційна назва — Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. Свято нагадує про важливість боротьби з дискримінацією старших людей та руйнує стереотипи, пов’язані з їхнім життям.

Також 15 червня — Всесвітній день вітру.

У Данії — День Короля Вальдемара II і День возз’єднання.

В Азербайджані — День національного порятунку.

У Коста-Риці — День посадки дерев.

В Італії — День інженера.

А у Великій Британії — Національний день пива.

Яке релігійне свято 15 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять святого Никифора, патріарха Константинопольського.

Він народився близько 758 року, був Константинопольським патріархом. Імператор Лев Вірменин, який переслідував християн, позбавив Никифора сану і відправив у заслання на острів Проконіс.

Там Никифор провів 13 років у в’язниці і помер 828 року.

День ангела 15 червня

Іменини в цей день святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Никифор, Софія, Олена, Марія.

Які історичні події стались 15 червня

313 — римський імператор Костянтин оголосив свободу віросповідання і наказав повернути християнам конфісковану в них власність.

1215 — англійський король Джон Безземельний скріпив печаткою Велику хартію вільностей, яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов’язувала короля дотримуватися державних законів.

1502 — Христофор Колумб відкрив острів Мартиніка.

1775 — російські війська за наказом імператриці Катерини ІІ знищили Запорізьку Січ.

1836 — Арканзас став 25-м штатом США.

1844 — американець Чарльз Гудієр запатентував метод вулканізації каучука, який згодом використовували у виробництві автомобільних покришок.

1851 — молочник Джекоб Фуссель заснував у Балтіморі (штат Меріленд, США) першу у світі фабрику з виробництва морозива.

1869 — американець Джон Хайат запатентував целулоїд.

1916 — у Сіетлі (США) відбувся політ перший політ гідролітака, його сконструював Вільям Боїнг.

1940 — радянська армія окупувала Литву.

1954 — в Швейцарії заснували Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА).

2012 — еквілібрист Нік Валленда став першою людиною, яка пройшла по канату над Ніагарським водоспадом.

Хто народився 15 червня

1397 — Паоло Учелло, італійський художник і математик.

1594 — Ніколя Пуссен, французький живописець.

1843 — Едвард Ґріґ, норвезький композитор.

1914 — Юрій Андропов, радянський державний діяч, генеральний секретар ЦК КПРС (1982—1984).

1941 — Іван Миколайчук, український кіноактор, сценарист, режисер.

1946 — Деміс Руссос, грецький співак.

1956 — Євген Кисельов, російський та український журналіст.

1992 — Мохаммед Салах, єгипетський футболіст, двічі найкращий африканський футболіст року (2017, 2018), триразовий найкращий бомбардир Англійської прем’єр-ліги у складі «Ліверпуля».

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