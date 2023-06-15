Карта бойових дій в Україні станом на 15 червня 2023 року

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках — за добу там відбулось 49 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та Веселе, Стариця і Бударки, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Стара Гута, Нова Гута, Середина-Буда, Товстодубове, Бачівськ, Попівка, Атинське, Білопілля, Шпиль, Павлівка, Катеринівка, Ободи, Кіндратівка, Миропілля, Сумської області; Карповичі та Леонівка Чернігівської області, а також Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаудару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Там же, та біля Новобахмутівки зафіксовано авіаудари. Ворог здійснив артобстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове та Невельське на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційного удару неподалік Золотої Ниви. Обстрілянонаселені пункти Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артобстріли понад 50 населених пунктів. Серед них — Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар і Макарівка Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе і П’ятихатки Запорізької області, Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, двапункти управління, три ЗРК та три станції радіоелектронної боротьби противника.

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