Уночі сили ППО збили над Україною ракету та 20 «Шахедів»

У ніч на 15 червня українська протиповітряна оборона знищила крилату ракету Х-101/Х-555, 20 ударних дронів Shahed-136 та розвідувальний БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

«Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131», — йдеться в повідомленні.

Росіяни випустили чотири ракети з Ту-95мс з Каспійського моря. Одну вдалось знищити, решта — влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині.

Усі 20 випущених з півдня та півночі «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».

Також військові «приземлили» ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на сході.

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