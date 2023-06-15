Окупанти знову обстріляли Кривий Ріг: пошкоджені промислові підприємства (фото)

У ніч на 15 червня росіяни обстріляли ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракети поцілили по двох промислових підприємствах. Унаслідок «прильотів» на об’єктах сталися пожежі.

На виробничих спорудах суттєві руйнування. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Поранення отримав 38-річний чоловік. Його госпіталізували, чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

Також уламки збитої ракети пошкодили авто.

Нагадаємо, уночі сили ППО збили над Україною ракету та 20 «Шахедів» та розвідувальний дрон типу «Орлан».

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