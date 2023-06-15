У росії розпочався суд над полоненими «азовцями» — АР

У середу, 14 червня, у росія розпочався суд над «азовцями», які потрапили в полон до окупантів у травні 2022 року.

Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться про 22 українських військовополонених «Азову», які обороняли Маріуполь. Серед них вісім жінок, які працювали кухарями батальйону.

Якщо росіяни визнають їх винними, то їм загрожує від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.

Як зазначає видання, загалом звинувачення висунули 24 полоненим українцям, але двох із них вже обміняли на росіян.

Нагадаємо, у травні 2022 року захисники заводу «Азовсталь» отримали наказ припинити оборону оточеного Маріуполя. Вони здалися в полон з метою подальшого обміну.

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