Джо Байден наполягає на членстві України в НАТО, — CNN

Повноцінний вступ Києва до Альянсу, як зазначили журналісти, стане головною темою саміту у Вільнюсі. В адміністрації Білого дому продовжують діалог із іншими союзниками з цього питання. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наполягає на тому, щоб Україна набула повноцінного членства в НАТО, зазначає видання CNN .

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

Читай також: Рада схвалила рішення РНБО щодо санкцій проти Ірану на 50 років

За інформацією журналістів, команда Білого дому на чолі з главою держави перебуває у розпалі діалогу з іншими країнами-членами НАТО. Вони вирішують питання про те, чи зв’яже Київ своє майбутнє з Альянсом.

Ця тема може стати ключовою під час саміту, який пройде вже наступного місяця у литовській столиці – Вільнюсі. Там країни планують обговорити нові зобов’язання щодо витрат на оборону, а також вирішать питання з наступником генерального секретаря Єнса Столтенберга, який восени покине посаду.

“Проте саме питання про членство України стане однією з найгарячіших точок для групи, якій вдалося зберегти дивовижну єдність в умовах неспровокованого вторгнення Росії”, — йдеться в повідомленні.

Частина союзників, які розташовані у Східній Європі, виступають за те, щоб Київ приєднався до НАТО, але лише після закінчення війни. У США також схвалюють нинішню позицію Альянсу, яка свідчить, що зрештою Україна набуде членства, але терміни реалізації плану — невідомі.