Дві третини українців вважають, що УПЦ МП треба повністю заборонити — опитування (інфографіка)

85% українців переконані, що влада має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Дві третинигромадян виступають за повну її заборону.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології з 26 травня по 5 червня 2023 року.

Зазначають, що з грудня 2022 року відсоток українців, які вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП), тоді таких було 78%.

Також до 66% підвищилась кількість українців, які вважають, що церква має бути заборонена повністю. Водночас у грудні такої думки притримували 54% громадян.

Ще 19% виступають за дещо «м’якший» підхід — встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року — 24%).

Водночас у порівняно груднем стало менше респондентів, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. Відсоток зменшився 12 до 6.

Згідно з опитуванням, за повну заборону московського патріархату найактивніше виступають на заході і у центрі України. На сході таке рішення підтримує лише 50% громадян. Втім, у порівнянні з груднем 2022 цей показник зріс у кожному українському регіоні.

«Ріст підтримки повної заборони УПЦ (МП) свідчить, що в останніх гострих протистояннях (наприклад, Києво-Печерська лавра) більш переконливими для громадськості були аргументи критиків цієї Церкви. Нездатність «на практиці» довести справжність розриву з РПЦ, «наслідки» діяльності в Києво-Печерській лаврі, млява (або просто відсутня) реакція на своїх священнослужителів-зрадників та безпорадна тиша у відповідь на анексію своїх єпархій (як-от Бердянської) тільки кристалізують негативне ставлення до Церкви», — йдеться в матеріалі.

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