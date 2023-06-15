XI Книжковий Арсенал оприлюднив програму фестивалю

Фестиваль “Книжковий Арсенал” оприлюднив програму з близько 100 подіями, представлять 1300 новинок від 77 українських видавців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Події Книжкового Арсеналу стануть місцем зустрічі та щирої розмови, простором для осмислення нашого досвіду й обговорення майбутнього”, – пише пресслужба.

Книжковий Арсенал триватиме з 22 по 25 червня 2023 року.

У перший день фестивалю працюватиме з 16:00 до 21:00. Заплановано 10 подій – це дискусії, читання поезії, покази фільмів, програма для дітей та музичні заходи.

Надалі заходи відбуватимуться з 10:00 до 21:00.

Під час фестивалю відбудуться події у межах:

Фокус-теми “Коли все має значення”;

Літературної програми “Перенести досвід у пам’ять”;

Програми для/про дітей та підлітків “Коли війна не лише у книжках”;

Професійної програми Книжкового Арсеналу.

А також спеціальні програми:

“(Не)публічні бібліотеки” від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу;

Dovzhenko Centre “Літературний кіноканон. Том перший”;

“Пам’ять говорить” від PEN Ukraine.

Візуальна складова XI Книжкового Арсеналу буде представлена 7 виставковими проєктами:

“Захисний шар” Костянтина Зоркіна;

“Україна: символи боротьби” Марії Кінович;

“Коли все має значення” від Клубу ілюстраторів Pictoric;

“Око Бурі”, виставка українсько-ізраїльської дитячої книжкової ілюстрації;

“Каліграфія та шрифт 2022-2023 рр.” від Школи каліграфії “Арт і Я”;

“Хронологія русифікації” від проєкту Лінгвоцид;

The Reckoning Project.

Повна програма.

Вартість повного квитка за день фестиваль – 100 грн; сімейного та абонемента – 300 грн.

Право на безплатний вхід мають діти до 12 років, пенсіонери, діти чи дорослі з інвалідністю та один супровідний, внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та військовослужбовці, сім’ї загиблих учасників та ветеранів війни 2013-2023 рр., а також працівники музеїв та власники членських карток CIMAM, ICOM – за наявності відповідних посвідчень.

Фестиваль відбудеться на звичній локації вул. Лаврська, 10-12, місто Київ.

Довідково. Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” – щорічний проєкт Мистецького арсеналу, заснований у 2011 році. Це інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються та осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. Фестиваль складається з програмної частини та книжкового ярмарку з різними тематичними секціями.