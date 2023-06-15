Українські артилеристи показали знищення російської САУ 2с9 «Нона-С» (відео)

Артилеристи 406-ї окремої бригади знищили ворожу самохідну установку «Нона-С».

Кади бойової роботи показали у Генштабі ЗСУ.

«Відео знищення ворожої САУ 2С9 «Нона-С» артилеристами 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова», — йдеться в повідомленні.

На відео з дрона видно, як захисники з одного точного пострілу знищили російську установку.

Раніше журналісти показали, як українська високоточна артилерія за 30 секунд знищила три російські установки «Мста-С» та їхні екіпажі і пошкодила ще одну.

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