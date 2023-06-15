Наводив С-300 на позиції ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала чергового агента фсб

Служба безпеки викрила на Донеччині ще одного російського агента, який передавав окупантами дані про Сили оборони у районі Бахмута.

Про це повідомили в СБУ.

Ворожий агент — мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб заборонену соцмережу «Одноклассники».

За вказівкою росіян зловмисник вистежував для та фіксував фсб локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута. Також агента цікавив рух західної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях.

Ці дані окупанти хотіли використати для здійснення масованих ударів із комплексів С-300.

Співробітникам СБУ вдалося затримати зловмисника під час виконання завдання від окупантів. У нього вилучили телефон, де знайшли готові до «відправки» файли електронних карт з координатами підрозділів ЗСУ. Фігурант листувався з фсб через Telegram під вигаданим ім’ям.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за держзраду, зараз він під вартою. Ворожому агенту загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу.

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