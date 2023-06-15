Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку атомну електростанцію. Це його третій візит на ЗАЕС із вересня минулого року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Напередодні гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомляв, що експертам організації потрібен доступ до місця поблизу ЗАЕС, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між різними вимірами висоти водосховища, яке постачає воду для охолодження шести реакторів станції та сховища відпрацьованого палива.