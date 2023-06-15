У «Дії» почали бета-тестування послуги зі швидкого закриття ФОП

На порталі «Дія» почалось бета-тестування послуги із закриття ФОП в кілька кліків.
Про це повідомили в Мінцифри.
Долучитися до тестування можуть:
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Закриття ФОП не вимагатиме жодних походів до держустанов та заповнень заяв. Усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати.
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