У «Дії» почали бета-тестування послуги зі швидкого закриття ФОП

На порталі «Дія» почалось бета-тестування послуги із закриття ФОП в кілька кліків.

Про це повідомили в Мінцифри.

Долучитися до тестування можуть:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Закриття ФОП не вимагатиме жодних походів до держустанов та заповнень заяв. Усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати.

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