Норвегія спільно з Данією передадуть Україні тисячі артилерійських снарядів

Норвегія відправила в Україну сім тисяч артилерійських снарядів, ще девʼять тисяч боєприпасів Норвегія передасть разом із Данією.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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У повідомленні йдеться, що Норвегія передасть снаряди, а Данія – детонатори та метальні заряди для виробництва снарядів.

Україна має нагальну потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об’єднати зусилля з Данією, щоб Україна отримала боєприпаси якнайшвидше», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Крім цього, Норвегія вже відправила в Україну сім тисяч снарядів із власних запасів.

“Україна все ще має нагальну потребу в боєприпасах у своїй боротьбі проти росії. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває в процесі узгодження низки різних заходів. Разом з Норвегією ми можемо відправити понад 9000 артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого часу”, – заявила виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Президент Володимир Зеленський подякував державам за прийняття рішення та військову допомогу Україні.

“Вдячний урядам Норвегії та Данії за новий спільний пакет оборонної допомоги. Додаткова партія артилерійських снарядів – вкрай потрібна на полі бою. Разом наближаємо нашу спільну перемогу” , – написав Зеленський у Twitter.