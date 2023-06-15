НАБУ оголосило в розшук колишню депутатку Наталю Королевську

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку від ОПЗЖ Наталію Королевську.

Про це повідомили на порталі Міністерства внутрішніх справ України.

Датою зникнення Королевської вважається 22 лютого 2023 року. Її підозрюють у недостовірному декларуванні майна на понад 4 млн грн.

За даними слідства, вона не вказала в декларації за 2020 рік дві земельні ділянки на Київщині в Обухівському районі сукупною площею понад 0,8 га. Також нардепка «забула» вказати наявність майна на території росії: житлового будинку площею 120,1 кв.м та ділянки площею 1,13 га.

Нагадаємо, 15 лютого у Раду надійшли заяви про складання мандатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.