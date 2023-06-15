Ракетні комплекси «Бал» у Брянській області загрожують сімом областям України

Російські окупанти перекинули до кордону з Україною берегові ракетні комплекси «Бал» із ракетами Х-35.

Про це на брифінгу повідомив бригадний генерал Олексій Громов, представник Генерального штабу Збройних Сил України.

За його словами, противник збільшує кількість груп тактичних військ у прикордонних районах. У Брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», через що зростає загроза ударів ракетами типу Х-35.

Установки здатні вражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Нагадаємо, що береговий ракетний комплекс «Бал» прийнятий на озброєння в росії у 2008 році. Одна пускова установка несе до восьми ракет.

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