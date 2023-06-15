В Києві пройдуть тренінги з домедичної допомоги на 12 станціях столичного метрополітену

В Києві цієї п’ятниці, 16 червня, на 12 станціях столичного метрополітену, пройдуть тренінги з домедичної допомоги.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили у КМДА.
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Навчання, долучитися до яких може кожен охочий, організовують КП “Київський метрополітен” спільно з Департаментом охорони здоров’я міста Києва та КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”, долучитися до яких може кожен охочий.
“Навичкам домедичної допомоги навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори: це і первинна оцінка стану постраждалого, допомога при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках”, – йдеться в повідомленні.
Триватимуть тренінги із 13:00 до 17:00. На станціях червоної лінії: “Шулявська” (проміжний вестибюль); “Університет” (проміжний вестибюль); “Театральна” (перехід); “Арсенальна” (проміжний вестибюль).
На станціях синьої лінії: “Олімпійська” (вестибюль, перед турнікетами); “Палац “Україна” (вестибюль, перед турнікетами); “Площа Льва Толстого” (вестибюль, перед турнікетами); Героїв Дніпра” (вестибюль, перед турнікетами).
На станціях зеленої лінії: “Дорогожичі” (проміжний вестибюль); “Дружби народів” (перехід); “Печерська” (проміжний вестибюль); “Позняки” (балкон над платформою).
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