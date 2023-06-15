У 2023 році Україна отримала від партнерів $20 млрд допомоги — НБУ

З початку 2023 року Україна отримала від міжнародних партнерів $20 млрд допомоги.

Про це із посиланням на брифінг голови Національного банку України Андрія Пишного, повідомляє «Укрінформ».

Також завдяки заходам, проведеним НБУ та урядом, відбулось збільшення обсягів залучених до держбюджету коштів від продажу ОВДП. Це все дало змогу успішно профінансувати значний дефіцит державного бюджету в січні-травні.

Нагадаємо, наприкінці травня Україна отримала черговий транш грантової допомоги від США у розмірі $1,25 млрд.

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