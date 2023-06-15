Артпростір UYAVA на ВДНГ: нова локація Києва, яка працює, аби допомагати

27 травня, на День Києва, у Саду Бажань на ВДНГ запрацював мультикультурний артпростір UYAVA. Тут на киян і гостей міста чекають виступи улюблених українських і іноземних артистів та стендап-коміків, артвиставки, ярмарки цікавих речей, кінопокази, пізнавальні майстер-класи, спортивні локації і найсмачніші фудкорти та бари.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Головна мета команди UYAVA — популяризація української музичної та мистецької культури і залучення суспільства до допомоги та підтримки воїнів ЗСУ, медиків та дітей за допомогою заходів в колаборації з support Azov, дитячими фундаціями та медичними організаціями.

Тому вже 28 травня, на другий день відкриття, із благодійною метою до UYAVA завітав відомий аргентинський продюсер Сантьяго Гарсія. Завдяки його сміливості та підтримці APLAY вдалося зібрати кошти і влаштувати дитяче свято для благодійного фонду «Мрію Жити».

Команда UYAVA підготувала для малечі безліч розваг: аквагрим, ігри з аніматорами, конкурси, виступ із мильними бульбашками, димове шоу та дитячу дискотеку. Не обійшлося, звісно, без смаколиків. На святі пригощали лимонадами й надзвичайно смачним авторським морозивом від Massimo Gelarty.

2 рази на місяць, у четвер, у просторі проходитимуть обговорення болючих тем, що стосуються розвитку України та її соціально-культурних аспектів. Перша дискусія вже відбулася 8 червня

. До благодійного івенту UKRAINIAN TALKS на підтримку бійців 3-ї штурмової бригади АZOV долучилися учасники легендарного українського гурту ТНМК — Олександр Фоззі (Сидоренко) та Олег Фагот (Михайлюта), а також ветерани 3ОШБ.

Під час заходу Захисники провели експертну лекцію з першої допомоги й показали, як накладати турнікети й рятувати постраждалих. А музиканти ТНМК поговорили про благодійність і важливість творчості під час війни.

Музика на UYAVA: виступати, щоб допомагати

На цьому івенти артпростору, безперечно, не закінчуються.

21 червня в UYAVA пройде День Йоги із безліччю активностей. Зокрема, на відвідувачів чекає спільне виконання 108 Сурій Намаскар з запрошеним зіркою-майстром, класи й практики в 7 одночасних зонах, спільний йога-сет, виступи музичних колективів та йога-маркет.

Протягом літа на сцену артпростору вийде безліч відомих українських та зарубіжних артистів. Зокрема:

23 червня потішить своїми Серферами, Лаймами, Баунті та Черкащиною гурт LATEXFAUNА;

24 червня на сцену UYAVA вийдуть EBM/synth-pop гурт із Дніпра Kurs Valüt та музикант Ігор Кириленко з електронним проєктом Hidden Element;

25 червня огорне міксом безлічі танцювальних жанрів із класикою один із топових електронних продюсерів, литовець Ten Walls;

2 липня підкорюватиме магією своєї музики австралійський музикант, бітбоксер і зірка YouTube Бенджамін Стенфорд, він же Dub FX;

21 липня відбудеться концерт українського музичного проєкту ЛУНА та виступи співачки і фольклористки ЮЮ (Юлія Юріна).

Також найближчим часом команда UYAVA оголосить дати концертів Стаса Корольова, Blooms Corda, Sheetel та інших артистів, діджеїв та іменитих іноземних хедлайнерів. Підписуйтеся на сторінки простору в соцмережах, щоб не пропустити старт продажу квитків.

Що ще чекатиме на гостей локації

Над мультикультурним простором UYAVA працює мультикоманда, що долучалася до відомих на всю Україну проєктів: Comic Con Ukraine, WHITE NIGHTS, «Вулична Їжа», ЮБК Beach, Koktebel Jazz Fest, Hedonism Festival, «Курені» і Atlas Weekend.

Творці UYAVA знаються на тому, як створити затишок та естетичне задоволення на локації. Вся територія прикрашена атмосферним декором, а надвечір простір осяюють світлові інсталяції.

Одразу дві сцени

Аби гості змогли насолоджуватися живою музикою та виступами стендап-коміків, в UYAVA облаштували дві сучасних сцени — велику та маленьку. За їхнє звукове та світлове забезпечення відповідають топові рентал-компанії — Alviss і Rent 4 DJ.

Бари й фудкорти

На території артпростору можна не тільки розважитися, дізнатися щось нове та відпочити, а й перекусити і випити. На локації розташовані декілька барів від BEEFEATER та винний бар від VINO VINO зі смачними авторськими коктейлями та вишуканими винами.

Також на території артпростору облаштують фудкорти, де можна буде скуштувати страви на будь-який смак, зокрема і веганські.

Кінотеатр просто неба

UYAVA не залишила без уваги й кіноманів. Тут облаштували кінотеатр просто неба, де транслюють перлини українського та зарубіжного кінематографу.

Зона для відпочинку

Після екскурсії артпростором можна відпочити із друзями, родиною та пухнастиками в зоні з гамаками та пуфами по всьому саду. UYAVA — pet friendly, тож тут завжди раді чотирилапим.

Спортивний майданчик

Якщо сонячні ванни на пуфах не для вас, завітайте до спортивної локації UYAVA. Там можна пограти в настільний теніс, футбол або більярд.

Ярмарок цікавих речей

Декілька разів на місяці у просторі буде можливість придбати унікальні дизайнерські речі від українських виробників: прикраси, одяг, аксесуари, домашній декор, свічки, арти й багато іншого. І все це — крафтове і з душею.

UYAVA — безпечна локація

У близькому доступі від локації три просторних укриття, одне з яких — станція метро «Виставковий центр». Відвідувачі зможуть перейти туди в разі повітряної тривоги.

Вхід: з понеділка до четверга — вільний. З п’ятниці до неділі — вартуватиме від 200 гривень.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).

Режим роботи: з понеділка до п’ятниці — з 16:00 до 22:00, у суботу й неділю — з 14:00 до 22:00.

Кожний вхідний квиток на UYAVA — це донат на потреби ЗСУ. Завітайте в артпростір, аби набратися сил і мотивації та допомогти Захисникам, які просто зараз боронять нашу країну від ворога.

Квитки на події https://cutt.ly/pwrpTAcv